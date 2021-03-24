В российском футболе разгорелся скандал со ставками

И ради этого всем миром спасали «Тамбов»?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» Александр Сафонов, «Чемпионат»

Двух игроков «Тамбова» вызвали в РФС на разговор: их подозревают в ставках на матчи со своим участием.

Что известно?

По информации Metaratings, на допрос вызвали Александра Еркина Дмитрия Германа после интересной информации от букмекеров: якобы оба игрока ставили на матчи с «Сочи» («Тамбов» проиграл 0:5) и «Краснодаром» (0:4).

Также РФС допускает проверку ещё части игроков «Тамбова» на совершение ставок – об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в «Тамбове». Последний добавил, что в клубе «были подозрения о ставках на игры» своих футболистов.

«Однако финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», — добавили в «Тамбове».

Что в этих матчах было подозрительного?

Мы, конечно, не члены комитета по договорным матчам и утверждать ничего не будем, но просто посмотрите на этот момент. Фол кажется каким-то совершенно идиотским: никакой подстройки под соперника или попытки сыграть в мяч – явно умышленная атака со спины. Любопытно, что фоливший, тот самый Герман, вышел на замену за 3 минуты до эпизода. Атака Ионова стала чуть ли не первым его действием на поле.

Повторимся, мы ничего не утверждаем, да и пока вина не доказана, люди не виноваты. Но странные моменты есть и в матче с «Сочи». Например, первый гол кажется подозрительным: двое центральных защитников стоят и не мешают Заболотному на последних секундах первого тайма. Хотя возможно дело просто в низкой квалификации футболистов, а не каком-то преступлении.

Что за игроки? Как они оказались в «Тамбове»?

Оба футболиста оказались в «Тамбове» этой зимой, а если быть точными – 25 февраля, то есть уже после массовой дозаявки перед кубковым матчем с «Локо» . Последним клубом для обоих был латвийский «Ноа» из Юрмалы, но в Россию они переехали на правах свободных агентов. За весеннюю часть чемпионата Еркин успел сыграть в двух матчах: 25 минут с «Динамо» и 10 против «Краснодара». Герман же провёл три игры: один полный матч против «Сочи», 13 минут с «Динамо» и 6 – с «Краснодаром».

Юрмальский «Ноа» до недавнего времени входил в одноимённый армянский холдинг, который может быть вам знаком по истории с сыном Валерия Газзаева и его неудавшимся переездом в Италию. Армяне приобрели латвийский «Локомотив» этой зимой, но из проекта быстро вышли. Как сказал экс-тренер «Ноа» Виктор Булатов , вмешались «нефутбольные причины»: «Не знаю всех юридических нюансов, но на каком-то этапе холдинг «Ноа» не договорился с бывшим хозяином клуба Александром Якубовским , и ими было принято решение покинуть проект, к большому нашему сожалению».

Если их вина будет доказана, что им грозит?

Согласно статье 18 регламента РФС по этике «Запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх», максимальное наказание – пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью, а также штраф до 1 млн. рублей.