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Дзюба забил первый гол сборной России в 2021 году

Газета.Ru
52 минуты назад
Нападающий Артем Дзюба забил первый гол сборной России в 2021 году.
Дзюба забил первый гол сборной России в 2021 году
Фото: ReutersReuters
Форвард петербургского «Зенита» отличился на 23-й минуте встречи первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты. Голевой передачей отметился Алексей Ионов.
Дзюба дебютировал за национальную команду в 2011 году. Он принимает участие в 48-й игре за сборную. В его активе 27 забитых мячей.
Встреча между сборными Мальты и России проходит в Та-Кали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.
Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.
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