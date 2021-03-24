Дзюба забил первый гол сборной России в 2021 году

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Форвард петербургского «Зенита» отличился на 23-й минуте встречи первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Мальты. Голевой передачей отметился Алексей Ионов

Дзюба дебютировал за национальную команду в 2011 году. Он принимает участие в 48-й игре за сборную. В его активе 27 забитых мячей.

Встреча между сборными Мальты и России проходит в Та-Кали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В марте российская команда встретится в Сочи со сборной Словении (27 марта) и на выезде сыграет со Словакией (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.