Молодой итальянский футболист погиб в ДТП

Игрок молодежной команды «Лацио» Даниэль Герини трагически погиб в автокатастрофе. Трагедия произошла в среду вечером в Риме, сообщает Football Italia.
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По данным источника, автомобиль, в котором находился 19-летний Герини и двое его друзей, столкнулся с «Мерседесом» под управлением 68-летнего водителя. Даниэль скончался, его друзья находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
«Все еще не верим и потрясены этой болью. Президент и все члены нашего клуба сейчас вместе с семьей Даниэля Герини», — сказано в сообщении пресс-службы «Лацио».
Помимо «Лацио», Герини выступал за молодежные команды «Торино», «Фиорентины» и СПАЛ. Также Даниэль успел поиграть за молодежные сборные Италии U15 и U16.