Молодой итальянский футболист погиб в ДТП

По данным источника, автомобиль, в котором находился 19-летний Герини и двое его друзей, столкнулся с «Мерседесом» под управлением 68-летнего водителя. Даниэль скончался, его друзья находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.