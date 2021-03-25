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Трибуны в Петербурге во время Евро-2020 будут заполнены на 50%

Артём Кульша
59 минут назад
Трибуны на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50%. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный директор организационного комитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Трибуны в Петербурге во время Евро-2020 будут заполнены на 50%
Фото: ТАССТАСС
Евро-2020, как сообщал «Рамблер», пройдет 11 июня — 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. Сегодня проходит научно-образовательная конференция «Спортивный менеджмент в условиях неопределенности». Сорокин принимает в ней участие.
В ходе своего выступления он назвал матчи чемпионата Европы центральным спортивным событием для России и выразил уверенность, что они пройдут с минимальными эпидемическими ограничениями.
Сорокин рассказал, что у оргкомитета Евро-2020 в Петербурге уже есть все параметры проведения игр и договоренность о 50-процентной заполняемости трибун. В настоящее время ведется работа над допуском иностранных болельщиков.
«Это не вызывает отторжения у властей. На Евро мы смотрим с оптимизмом. По уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр», — сообщил Сорокин.
Футбол,Алексей Сорокин,
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