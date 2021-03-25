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Зинченко установил рекорд сборной Украины

Soccer News
3 часа назад
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал рекордсменом сборной Украины по итогам матча с Францией.
Зинченко установил рекорд сборной Украины
Фото: Tribuna.comTribuna.com
Напомним, что игра квалификации ЧМ-2022 завершилась ничьей 1:1.
Зинченко был капитаном национальной команды в этом поединке в возрасте 24 лет и 98 дней. Это рекорд для официальных встреч.
Хавбек "горожан" превзошёл достижение Анатолия Тимощука, который начал носить капитанскую повязку в украинской сборной только в 25 лет.
Футбол,Анатолий Тимощук,Александр Зинченко,
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