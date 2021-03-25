Хавбек "Байера" заинтересовал "Реал"

Атакующий хавбек "Байера" Мусса Диаби попал в сферу интересов "Реала" , сообщает As.

Фото: Твиттер @English_AS Твиттер @English_AS

По данным источника, скауты испанского гранда высоко оценили игру 21-летнего полузащитника. Он может играть на любом из флангов атаки, несмотря на то, что рабочая нога у него левая.

"Королевский клуб" собирался поближе познакомится с игрой француза на стартовавшем Чемпионате Европы U-21, но футболист заразился коронавирусом и был вынужден покинуть расположение команды. На этом турнире скауты "сливочных" сосредоточатся на защитнике "Севильи" Жюле Кунде и полузащитнике "Ренна" Эдуардо Камавинге.

Кроме мадридцев, за Диаби наблюдают "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". В прошлом году игрок заинтересовал дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал". "Байер" оценил футболиста в 40 млн евро.