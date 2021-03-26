Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Ибрагимович стал рекордсменом сборной Швеции

Евро-футбол.Руиещё 5
3 часа назад
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции. Опытный бомбардир принял участие в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Грузии.
Ибрагимович стал рекордсменом сборной Швеции
Фото: ReutersReuters
Как информирует пресс-служба УЕФА, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Нападающий появился на поле в возрасте 39 лет и 173 дней.
Златан превзошел рекордное достижение голкипера Томаса Равелли, принимавшего участие в поединке национальной команды в возрасте 38 лет и 59 дней.
Матч между сборными Швеции и Грузии завершился победой хозяев со счетом 1:0. Следующий поединок скандинавы проведут на выезде с Косово.
Футбол,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители