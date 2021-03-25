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Саутгейт установил рекорд сборной Англии

Sport24
33 минуты назад
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт установил рекорд национальной команды.
Саутгейт установил рекорд сборной Англии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня «львы» принимают Сан-Марино (3:0, перерыв) во встрече 1-го тура отборочного раунда к чемпионату мира. Для Саутгейта это 50-й матч во главе сборной Англии. Будучи футболистом, он провел за национальную команду 57 игр. Как сообщает русскоязычная пресс-служба УЕФА в твиттере, Саутгейт стал первым футболистом в истории английской сборной, которому удалось провести за национальную команду 50 матчей и в качестве футболиста, и в качестве тренера.
Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера Англии 28 сентября 2016 года, а 30 ноября был утвержден в этой должности. Под его руководством англичане вышли в полуфинал чемпионата мира-2018 и заняли третье место в дебютном розыгрыше Лиги наций.
Футбол,Гарет Саутгейт,
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