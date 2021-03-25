Саутгейт установил рекорд сборной Англии

Сегодня «львы» принимают Сан-Марино (3:0, перерыв) во встрече 1-го тура отборочного раунда к чемпионату мира. Для Саутгейта это 50-й матч во главе сборной Англии. Будучи футболистом, он провел за национальную команду 57 игр. Как сообщает русскоязычная пресс-служба УЕФА в твиттере, Саутгейт стал первым футболистом в истории английской сборной, которому удалось провести за национальную команду 50 матчей и в качестве футболиста, и в качестве тренера.