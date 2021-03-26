Российский арбитр встал на колено на глазах англичан

Левников поддержал акцию BLM

На этот раз честь отсудить матч высокого уровня выпала другой нашей бригаде во главе с Кириллом Левниковым, который не стал поступать, как его коллега, и перед началом матча вместе с игроками обеих сборных преклонил колено. Русский сделал это на глазах англичан. Неужели он пошёл на поводу у британцев?