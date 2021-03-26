Тотти официально стал спортивным агентом

Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти официально зарегистрирован в качестве спортивного агента. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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В июне 2020 года Тотти начал представлять интересы Симона Бонавиты, который считается одним из вундеркиндов академии «Интера». 17-летний футболист стал первым клиентом агентства CT10 Management.

Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне 1992/93 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.