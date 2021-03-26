Российский арбитр встал на колено на глазах англичан

Речь об игре в рамках квалификации чемпионата мира 2022 между Англией и Сан-Марино. Перед свистком к началу матча все футболисты опустились на колено, поддерживая ставшей уже традиционной акцию BLM. Примеру игроков последовала бригада судей во главе с россиянином Кириллом Левниковым. Матч в итоге завершился победой англичан со счётом 5:0.

Несмотря на то, что футболисты все как один поддержали движение BLM, россияне продолжили стоять на обеих ногах. В пресс-службе УЕФА позже прокомментировали ситуацию, заявив, что за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается. Этот значит, что игроки, тренеры и официальные лица самостоятельно принимают решение, вставать на колено или нет.