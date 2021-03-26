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Футбольный судья из России встал на колено перед матчем

Павел Тиунов
4 часа назад
Футбольный арбитр Кирилл Левников перед международным матчем опустился на одно колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter (BLM), сообщает Sports.ru.
Российский арбитр встал на колено на глазах англичан
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь об игре в рамках квалификации чемпионата мира 2022 между Англией и Сан-Марино. Перед свистком к началу матча все футболисты опустились на колено, поддерживая ставшей уже традиционной акцию BLM. Примеру игроков последовала бригада судей во главе с россиянином Кириллом Левниковым. Матч в итоге завершился победой англичан со счётом 5:0.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бригада футбольных арбитров из России под руководством Сергея Карасева не стала преклонять колени перед началом матча Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Боруссией».
Несмотря на то, что футболисты все как один поддержали движение BLM, россияне продолжили стоять на обеих ногах. В пресс-службе УЕФА позже прокомментировали ситуацию, заявив, что за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается. Этот значит, что игроки, тренеры и официальные лица самостоятельно принимают решение, вставать на колено или нет.
Футбол,Сергей Карасев,Кирилл Левников,УЕФА,Sports.ru,
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