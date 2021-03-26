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Дзюба: «У мамы был день рождения, она попросила забить гол. Мама, я выполнил!»

Sport24иещё 2
3 часа назад
Нападающий сборной России Артем Дзюба посвятил своей маме гол, забитый им в ворота сборной Мальты в гостевом матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоялась 24 марта на Мальте и завершилась победой России со счетом 3:1. Дзюба вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, обогнав Владимира Бесчастных.
«Мама, я выполнил!»: Дзюба о голе за сборную
Фото: Константин Рыбин, rfs.ruКонстантин Рыбин, rfs.ru
«Действительно, непростая победа. Но мы и готовились к тому, что Мальта — организованная команда. Дома все очень прилично играют. Не совсем матч получился, но мы очень рады, что взяли три очка в этом неп
Что касается моего гола, то там Ионов, Караваев и Фомин разыграли классную комбинацию, которую мне удалось завершить голом. Боялся по поводу офсайда. Мы не знали, есть ВАР или нет. Оказалось, что нет. Вообще супер. Но на повторе видно, что я в офсайде не был. Франция забила с офсайда, а мы нормально забили.
Посвящаю гол маме. Мамочка, с днем рождения тебя! У нее накануне был день рождения, она попросила забить гол. Мама, я выполнил! Поздравляю тебя еще раз. Все сказал лично.
Да, я обогнал по количеству голов за сборную Владимира Бесчастных. Помню, как смотрел, как Кержаков догонял и обгонял Бесчастных. Для него это было такое событие. Мне очень приятно обогнать Бесчастных», — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на ютуб-канале сборной России.
Футбол,Артем Дзюба,Владимир Бесчастных,СБОРНАЯ РОССИИ,
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