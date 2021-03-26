Россия - Словения: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 27 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

27 марта пройдет матч квалификационного турнира ЧМ-2022 Россия - Словения. Начало прямой трансляции на Первом канале в 17:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния команду Станислава Черчесова. Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 1.77, что соответствует 55% вероятности. Успех Словении аналитики оценили коэффициентом 5.70 (16%), ничья идёт за 3.30 (29%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче отбора ЧМ-2022 Россия - Словения. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.20, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.67. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Россия - Словения: какие делать ставки на матч квалификации ЧМ-2022 27 марта

Для сборной России встреча со словенцами - первое серьезное испытание в отборе на ЧМ-2022. Тем более, что в первой игре команда Станислава Черчесова совсем не убедила. Победа над Мальтой 3:1 не оставила хорошего впечатления у болельщиков.

С другой стороны, своей главной цели россияне добились. 3 очка есть 3 очка, игра забудется - а результат останется. Кроме того, весьма вероятно, что встречу против Мальты россияне провели в энергосберегающем режиме. Наверняка тренерский штаб учел уроки ноябрьского провального цикла, где распределить силы на 3 матча за неделю совсем не получилось.

Соперник в предстоящей встрече очень серьезный. Достаточно упомянуть то, что стартовала Словения в отборе с победы над командой из первой корзины - сборной Хорватии. Ловрич открыл счет на 15-й минуте и больше голов в матче зрители не увидели. Впрочем, словенских поклонников футбола это наверняка устроило.

Главная звезда словенской команды - конечно же, вратарь Ян Облак. Футболист мадридского "Атлетико" входит в число лучших голкиперов мира, так что у форвардов сборной России будет непростая задача. Стоит выделить и одноклубника Алексея Миранчука Йосипа Иличича. Впрочем, словенцы высоких достижений в последние годы не имеют. Команда выиграла свою группу в Лиге наций, опередив Грецию, Косово и Молдову. А вот в отборе на Евро-2020 словенцы стали лишь четвертыми не в самой сильной группе. Команда пропустила вперед Польшу, Австрию и Северную Македонию, опередив лишь Израиль и Латвию.

Что ждать от предстоящей встречи? Вероятно, футбол будет достаточно закрытым. Для словенцев после победы над Хорватией стратегически неплохо будет и сыграть вничью, что же до сборной России, то дома надо побеждать. Однако взломать оборону соперника во главе с Облаком будет непросто. Поэтому перспективной видится ставка на низовой матч. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.67 на то, что в игре будет меньше 3 голов

С другой стороны, наша сборная все-таки не перегрузилась в поединке против Мальты, в то время как соперник выложился на полную и потратил много эмоций в битве против Хорватии. Это должно сыграть на руку российской сборной, как и трибуны стадиона в Сочи. Поставить на победу России в БК «Фонбет» можно за 1.77