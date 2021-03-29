Губерниев отреагировал на приведшую к пенальти игру Маслова

Действия и фолы футболиста дважды привели к тому, что в ворота национальной российской команды были назначены пенальти.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.