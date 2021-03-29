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Губерниев критично отреагировал на приведшую к пенальти игру Маслова

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Российский комментатор Дмитрий Губерниев критично отреагировал на игру защитника московского "Спартака" Павла Маслова в матче второго тура молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции.
Губерниев отреагировал на приведшую к пенальти игру Маслова
Фото: газета.ругазета.ру
Действия и фолы футболиста дважды привели к тому, что в ворота национальной российской команды были назначены пенальти.
"Но Маслов уверенно штампует такие пенали в свои ворота в РПЛ! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в свое время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо", - написал Губерниев в своем Telegram-канале.
После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.
Ранее сообщалось, что завершился матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Франции. Победу одержали французские футболисты, оба мяча были забиты с пенальти.
Футбол,Павел Маслов,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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