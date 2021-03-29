«Несчастный Маслов». Французы о победе над Россией

Но в основном французы радуются, что случилась эта важная для них победа – они поднялись на второе место и могут продолжить бороться за выход в 1/4 финала. Мы же упали на третье место: несмотря на то, что количество очков у нас с Францией одинаковое, они выше по дополнительным показателям. Теперь сборной России
просто необходимо побеждать лидирующую Данию, да ещё и с разницей минимум в два мяча. Конечно, есть ещё вариант, что Исландия обыграет Францию – тогда достаточно будет и ничьей, но надежды на такой расклад особо нет.