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Левандовски пропустит до 10 дней из-за травмы

Спорт-Экспресс
2 часа назад
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски пропустит до 10 дней из-за травмы колена, сообщает Actu Foot 29 марта в Twitter.
Левандовски получил травму
Фото: ReutersReuters
Форварда заменили в воскресенье во время матча 2-го тура отбора ЧМ-2022 против Андорры (3:0).
Свой следующий матч поляки проведут 31 марта на выезде против Англии. Начало — в 21.45 (мск).
Футбол,Роберт Левандовски,
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