Словакия - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 30 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

30 марта пройдет матч квалификационного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния команду Станислава Черчесова . Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 1.90, что соответствует 50% вероятности. Успех Словакии аналитики оценили коэффициентом 4.50 (21%), ничья идёт за 3.30 (29%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче отбора ЧМ-2022 Россия - Словения. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.15, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.70. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Словакия - Россия: какие делать ставки на матч квалификации ЧМ-2022 30 марта

Сборная России неплохо начала отборочный турнир к ЧМ-2022. После не самой убедительной победы над Мальтой последовала довольно уверенная виктория над командой Словении. Если удастся обыграть на выезде Словакию, то команде можно будет просто поаплодировать.

Тем более, что соперники теряют очки. Та же Хорватия уже проиграла Словении, а предстоящий соперник нашей сборной - команда Словакии - дома сыграла вничью 2:2 со сборной Мальты. При этом словаки по ходу встречи проигрывали 0:2! Учитывая то, что в первом туре Словакия не справилась на выезде с командой Кипра (0:0), то перспективы этой команды в плане поездки в Катар очень сомнительны.

В Лиге наций у словаков тоже дело не пошло. Последнее место в группе с Чехией, Шотландией и Израилем и вылет в дивизион C. Правда, команде Штефана Тарковича удалось пробиться на Евро-2020 через стыковые матчи. Сначала словаки в серии пенальти обыграли Ирландию, а затем в овертайме одолели Северную Ирландию.

В общем и целом, это крепкая европейская сборная, в которой выделяется разве что защитник «Интера» Милан Шкриньяр. Доставить команда может проблемы любому сопернику, но и с аутсайдерами чувствует себя не всегда уверенно, первые два тура это показали.

Учитывая то, что у России уже 6 очков, а словаки не смогли обыграть Мальту и Кипр, напрашивается ставка на победу нашей сборной. Настроение у россиян лучше, голевое чутье у Артема Дзюбы на уровне. Да и перспектива завершить первый микроцикл с максимальным результатом - лучшая мотивация. Поставить на победу России в БК «Фонбет» можно за 1.90