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СМИ: Олич не подписал контракт с ЦСКА

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич всё ещё не подписал трудовое соглашение с московским клубом.
Олич пока не подписал контракт с ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Sport24, без контракта Олич не сможет находиться на скамейке ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».
Согласно пункту Р.17 Регламента по лицензированию, у московского клуба есть 30 дней с момента увольнения Виктора Гончаренко, чтобы назначить нового тренера.
Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 16:30 мск.
Футбол,Виктор Гончаренко,ЦСКА,
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