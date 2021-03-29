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Головин может выйти на поле в матче со Словакией

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Полузащитник сборной России Александр Головин может помочь национальной команде в игре отборочного турнира к чемпионату мира по футболу против сборной Словакии, передает "Матч ТВ".
Головин может выйти на поле в матче со Словакией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы. Рассчитываем на всех", - сказал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.
В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба. Он записал на свой счет три результативных удара. Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).
Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских "Лужниках".
Ранее наставник сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился мнением об игре форварда национальной команды России Артема Дзюбы.
Футбол,Артем Дзюба,Игорь Владимиров,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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