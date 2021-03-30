"Спартак" в год пандемии потерял 10% выручки

Согласно данным, выручка красно-белых в 2020 году составила 4,87 млрд рублей. В 2019 году клуб заработал 5,4 млрд руб. Убыток "Спартака" вырос в 2,4 раза — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", это рекордные цифры для красно-белых как минимум с 2004 года.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск столичного "Спартака" к "Тамбову" на более чем 2,6 млн рублей. Как заявляли представители красно-белых, весной 2020 года "Тамбов" пользовался базой "Спартака" в Тарасовке и не оплатил аренду. По договору услуг тамбовский клуб должен был оплатить до 30 сентября 2020 года 2 594 000 рублей.