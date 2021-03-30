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Левандовски выбыл на месяц и пропустит матчи с «ПСЖ»

Sport24иещё 9
1 час назад
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски пропустит около месяца из-за растяжения связок правого колена, сообщает пресс-служба УЕФА.
Левандовски выбыл на месяц
Фото: ReutersReuters
Таким образом, Левандовски не сыграет в четвертьфинале Лига чемпионов с «ПСЖ». Матчи состоятся 7 и 13 апреля.
Футбол,Роберт Левандовски,УЕФА,
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