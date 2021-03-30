Сербия вырвала победу у Азербайджана

В Баку (Азербайджан) завершился матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Сербии в гостях победила Азербайджан со счетом 2:1.
В составе сербской сборной дублем отметился нападающий «Фулхэма» Александар Митрович
, поразивший ворота соперника на 16-й и 81-й минутах.
Благодаря этой победе Сербия единолично возглавила группу А и оторвалась от Португалии на 3 очка.
Турнирное положение команд в группе А: Сербия — 7 очков (3 матча), Португалия — 4 (2), Люксембург — 3 (1), Ирландия — 0 (2), Азербайджан — 0 (2).
Чемпионат мира-2022. Квалификация. Группа A
Голы: Александар Митрович, 16 (0:1); Эмин Махмудов, пенальти, 59 (1:1); Александар Митрович, 81 (1:2).