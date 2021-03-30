Сербия вырвала победу у Азербайджана

В Баку (Азербайджан) завершился матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Сербии в гостях победила Азербайджан со счетом 2:1.

Благодаря этой победе Сербия единолично возглавила группу А и оторвалась от Португалии на 3 очка.