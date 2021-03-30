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Дубль Митровича помог сборной Сербии обыграть Азербайджан в квалификации ЧМ-2022

Sport24иещё 5
56 минут назад
В Баку (Азербайджан) завершился матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Сербии в гостях победила Азербайджан со счетом 2:1.
Сербия вырвала победу у Азербайджана
Фото: ReutersReuters
В составе сербской сборной дублем отметился нападающий «Фулхэма» Александар Митрович, поразивший ворота соперника на 16-й и 81-й минутах.
За хозяев единственный гол забил экс-игрок московского «Спартака» (ныне выступающий за «Нефтчи») Эмин Махмудов (59-я минута, пенальти).
Благодаря этой победе Сербия единолично возглавила группу А и оторвалась от Португалии на 3 очка.
Турнирное положение команд в группе А: Сербия — 7 очков (3 матча), Португалия — 4 (2), Люксембург — 3 (1), Ирландия — 0 (2), Азербайджан — 0 (2).
Чемпионат мира-2022. Квалификация. Группа A
Голы: Александар Митрович, 16 (0:1); Эмин Махмудов, пенальти, 59 (1:1); Александар Митрович, 81 (1:2).
Футбол,Александар Митрович,Эмин Махмудов,Спартак,
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