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Россия уступает Словакии после первого тайма

Советский спортиещё 1
2 часа назад
Сборная России на выезде проигрывает команде Словакии после первого тайма со счетом 0:1 в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Россия уступает Словакии после первого тайма
Фото: ТАССТАСС
На 38-й минуте счет открыл защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.
Отметим, что когда словак головой отправлял мяч в ворота россиян, защитники гостей Марио Фернандес и Георгий Джикия держали друг друга.
Футбол,Георгий Джикия,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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