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Молодежная сборная России вылетела с чемпионата Европы

Свободная прессаиещё 8
14 минут назад
Молодежная сборная России потерпела второе поражение на групповом этапе чемпионата Европы и покинула розыгрыш турнира. Подопечные Михаила Галактионова уступили команде Дании со счётом 3:0.
Российская молодежка вылетела с Евро после разгрома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Два первых своих гола датчане забили в начале второго тайма: Ларсен и Драйер поразили ворота Александра Максименко на 10-й и 11-й минутах. А затем на 90-й минуте Драйер оформил дубль и довел счёт до разгромного.
Таким образом, сборная России заняла третье место в своей группе, пропустив вперёд себя команды Дании и Франции.
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