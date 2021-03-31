Прядкин: «Поражение от Словакии обидное»

«Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет – все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах.
На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии [1:2] в равном и тяжелом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников.
Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Черчесова сделает правильные выводы», – сказал Прядкин.