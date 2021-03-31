Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Прядкин о старте России в отборе ЧМ: «Нормально. Хотя поражение от Словакии обидное»

Sports.ruиещё 1
4 часа назад
После 3 туров национальная команда занимает в группе H второе место, уступая Хорватии по разнице голов.
Прядкин: «Поражение от Словакии обидное»
Фото: РФСРФС
«Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет – все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах.
На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии [1:2] в равном и тяжелом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников.
Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Черчесова сделает правильные выводы», – сказал Прядкин.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители