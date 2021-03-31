Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов после поражения Словакии

Газета.Ru
1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.
Черчесов признал слабую подготовку сборной после проигрыша
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.
«В какие-то моменты мы владели инициативой. Другое дело, стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки практически не забивали с игры, только со стандартов. Готовились, но не сделали этого до конца.
Меняли схему, выпустили нападающего, но не получилось сравнять счет», — заявил Черчесов в телеканала эфире «Матч ТВ».
Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.
После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).
Ранее сообщалось, что известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.
Футбол,Георгий Черданцев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители