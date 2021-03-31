Трибуны на Евро-2020 в Петербурге будут заполнены наполовину

Трибуны на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будут заполнены на 50%. Об этом генеральный директор организационного комитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин сообщил РИА Новости.

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Евро-2020, как сообщал «Рамблер», пройдет 11 июня — 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. На прошлой неделе Сорокин рассказал, что у оргкомитета Евро-2020 в Петербурге есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун. Сегодня он сообщил о подтверждении этого решения оргкомитетом.

«В УЕФА будет направлено соответствующее письмо. Естественно, после соответствующего подписания руководством города», — добавил Сорокин.

На прошлой неделе он рассказал, что в настоящее время ведется работа над допуском иностранных болельщиков на трибуны на матчах чемпионата Европы в Петербурге. По его словам, это не вызывает отторжения у властей.