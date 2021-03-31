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Хорватия с 1 апреля разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"

Газета.Ruиещё 8
1 час назад
Власти Хорватии с 1 апреля разрешают въезд в страну людям, привитым от COVID-19. Об этом сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович, передает РИА "Новости". Отмечается, что среди одобренных препаратов находится российская вакцина от коронавируса "Спутник V". "Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", - сказал он. Божинович добавил, что ЕС в будущем планирует перейти на режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или иное электронное решение, "чтобы все данные о людях, которые вакцинировались, переболели, тестированы, - были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ".
Хорватия разрешит въезд привившимся российскими вакцинами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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