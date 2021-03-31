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Вадим Евсеев рассказал про обстоятельства стрельбы в Подмосковье

Спорт-Экспресс
3 часа назад
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки. Он рассказал о случившемся.
Евсеев рассказал о стрельбе в Вешках
Фото: ФК "Уфа"ФК "Уфа"
«Я на время не смотрел, но где-то между 11-ю и 12-ю часами раздались хлопки, взрывы. У нас поселок большой, и раньше взрывали петарды не только на новый год. Сначала было непонимание. А уже потом, когда услышали и увидели...
А так поначалу это было неожиданно. Я этого человека не знал. Вы поймите, Вешки это изначально была деревня. А уже после 90-х годов стали строится поселки. Там очень много разных людей живет. И депутаты, и спортсмены, и актеры. Обычные люди.
Изначально просто полиция приехала, а дальше начали сирены завывать и все остальное. Этот дом находится как раз при въезде. Вы въезжаете, и по правую руку этот дом находится. Это примерно Заречье, Новые Вешки, Вешки 95. Как такого разделения нет».
Утром в поселке началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день.
Футбол,Вадим Евсеев,
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