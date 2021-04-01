Владельцы «Ливерпуля» продали 10% акций клуба

Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет футбольным клубом «Ливерпуль», продала 10% акций клуба за 638 млн.

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По информации The Times, акции были проданы, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что «Ливерпуль» потерял около 141 млн за прошедший год. Сделка позволит клубу продолжить реконструкцию стадиона «Энфилд», а также поможет реализовать трансферные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.