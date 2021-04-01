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Чорлука не планирует продолжать карьеру в РПЛ

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Защитник московского "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука не планирует продолжать карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.
Чорлука отазался от карьеры в РПЛ
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
"В России для меня только клуб один - "Локомотив" Москва", - написал Чорлука и прикрепил свою фотографию в футболке "железнодорожников".
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019). 31 марта игрок сообщил, что покинет команду после завершения сезона. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
После 23 туров чемпионата России "Локомотив", набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что агент Степан Левин рассказал о планах Ведрана Чорлуки после ухода из команды.
Футбол,Локомотив,
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