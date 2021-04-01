Чорлука отазался от карьеры в РПЛ

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019). 31 марта игрок сообщил, что покинет команду после завершения сезона. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Чорлука принял участие в 17 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.