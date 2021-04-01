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В сборной Италии зафиксирована вспышка коронавируса

Soccer News
2 часа назад
Тренерский штаб сборной Италии потерял четырёх специалистов из-за коронавирусной инфекции.
В сборной Италии зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: ReutersReuters
По информации Football Italia, COVID-19 выявили у одного из помощников Роберто Манчини в конце прошлой недели, а ещё три ассистента заболели накануне.
Напомним, что в минувшее воскресенье итальянцы победили Болгарию (2:0), а в среду - Литву (2:0). Оба матча прошли в рамках квалификации ЧМ-2022.
Футбол,Роберто Манчини,
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