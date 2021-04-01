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​Райола и отец Холанна прибыли в Барселону

Евро-футбол.Руиещё 1
2 часа назад
Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, прибыл в Барселону. Как сообщает испанский Sport, Райола был замечен в аэропорту Барселоны с отцом Холанна. Их встретил и увёз на автомобиле человек нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Предполагается, что стороны приехали на переговоры по поводу возможного перехода Холанна в каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Отец Холанда прибыл на переговоры в Барселону
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру
За Эрлингом Холанном в настоящий момент гоняются многие топ-клубы Европы, ведь двадцатилетний форвард демонстрирует высокую результативность. Холанн забил 33 гола в 31 матче за «Боруссию» в нынешнем сезоне.
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