Отец Холанда прибыл на переговоры в Барселону

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, прибыл в Барселону. Как сообщает испанский Sport, Райола был замечен в аэропорту Барселоны с отцом Холанна. Их встретил и увёз на автомобиле человек нового президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Предполагается, что стороны приехали на переговоры по поводу возможного перехода Холанна в каталонский клуб в летнее трансферное окно.