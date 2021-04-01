Защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Мерих Демираль сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба бьянконери.

Футболист заразился в расположении сборной Турции, после чего вернулся в Турин медицинским рейсом. Он продолжит находиться в изоляции в отеле.