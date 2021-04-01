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Защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом

Sport24иещё 1
39 минут назад
Защитник «Ювентуса» Мерих Демираль сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба бьянконери.
Защитник «Ювентуса» Демирал заразился коронавирусом
Фото: ReutersReuters
Футболист заразился в расположении сборной Турции, после чего вернулся в Турин медицинским рейсом. Он продолжит находиться в изоляции в отеле.
3 апреля «Ювентусу» предстоит встретиться в дерби с «Торино», а 7 апреля команда Андреа Пирло сыграет с «Наполи».
Футбол,Андреа Пирло,
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