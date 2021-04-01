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Эксперты назвали шансы России выиграть ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 2
5 часов назад
Отборочный турнир на ЧМ-2022 в Катаре набирает обороты. Сборная России набрала шесть очков в трёх матчах и делит первое место в своей отборочной группе с командой Хорватии. Букмекеры же принимают ставки на победителя ЧМ-2022. Шансы сборной России оценивают коэффициентом 150.00, это меньше 1% вероятности.
Эксперты отказались верить в победу России на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поставить с таким же коэффициентом можно на сборные США, хозяев турнира — сборную Катара и команду Дании.
Фавориты, по оценке аналитиков, сборные Бразилии (коэффициент 7.00), Франции (8.00), Англии, Германии и Испании (все — 10.00).
Шансы Бельгии и Аргентины оценивают коэффициентом 13.00, а на Нидерланды и Португалию предлагают коэффициент 15.00. На команду Италии можно сделать ставку с коэффициентом 17.00.
За 100.00 можно поставить на команду Украины.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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