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Подозреваемого в ставках игрока "Тамбова" опросили в РФС

Газета.Ruиещё 8
2 часа назад
Полузащитник «Тамбова Александр Еркин, подозреваемый в игре на тотализаторе, был вызван в Российский футбольный союз (РФС) для проведения беседы. Об этом сообщает «СЭ».
Подозреваемого в ставках игрока "Тамбова" опросили в РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, футболист пришел на встречу со своим адвокатом. Находился спортсмен в офисе РФС на протяжении трех часов.
31-летний хавбек был отстранен от тренировок с командой до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что «Тамбов» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Отметим, что комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. С наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профессиональный статус и прекратит существование после нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу о ставках в букмекерской конторе игрок «Тамбова» Дмитрий Герман отказался проходить тестирование на полиграфе.
Футбол,Александр Еркин,Дмитрий Герман,РФС,
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