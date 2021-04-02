Предполагаемая любовница Мамаева назвала цену за интервью

Предполагаемая любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева , испанская модель Ирен Гарсия Морено назвала расценки за интервью.

Фото: газета.ру газета.ру

"Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят, но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне бы не хотелось погружаться так глубоко за бесплатно", — цитирует Морено "РБ-Спорт".

Модель рассказала, сколько хочет получить за видео-интервью или за 15-минутную беседу по телефону.

"Если речь про ТВ, мы не принимаем предложения ниже 15 тысяч евро, интервью по телефону — 10 тысяч", - сказала испанка.

В марте жена футболиста Алана Мамаева упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено.

По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения супруги игрока. 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с "Ростовом" в Марбелье.