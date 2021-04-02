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Предполагаемая любовница Мамаева назвала расценки за интервью

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Предполагаемая любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, испанская модель Ирен Гарсия Морено назвала расценки за интервью.
Предполагаемая любовница Мамаева назвала цену за интервью
Фото: газета.ругазета.ру
"Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят, но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне бы не хотелось погружаться так глубоко за бесплатно", — цитирует Морено "РБ-Спорт".
Модель рассказала, сколько хочет получить за видео-интервью или за 15-минутную беседу по телефону.
"Если речь про ТВ, мы не принимаем предложения ниже 15 тысяч евро, интервью по телефону — 10 тысяч", - сказала испанка.
В марте жена футболиста Алана Мамаева упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено.
По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения супруги игрока. 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с "Ростовом" в Марбелье.
Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила. Ранее Морено заявила, что верит в совместное будущее с Мамаевым.
Футбол,Павел Мамаев,
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