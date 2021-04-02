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Агент заявил, что Фернандо хочет вернуться в «Спартак»

RT на русскомиещё 5
2 часа назад
Матеус Де Фария, агент полузащитника китайского клуба «Бэйцзин Гоань» Фернандо, прокомментировал слова нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса о желании вновь сыграть с бразильским хавбеком за московскую команду.
Агент Фернандо: «Он хочет вернуться в «Спартак»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Сейчас это будет непросто, но Фернандо хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — приводит слова Де Фарии «Спорт-Экспресс».
29-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год, отыграв в 98 матчах и записав в свой актив 12 голов и 10 результативных передач.
Ранее Дзюба рассказал, как в «Спартаке» его отговорили качать мышцы.
Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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