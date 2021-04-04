Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной телегой

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарём в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино. Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».