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Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой

RT на русском
1 час назад
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о ситуации в футбольном клубе «Краснодар».
Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной телегой
Фото: ТАССТАСС
«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарём в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино. Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
После возобновления сезона после зимней паузы подопечные Мусаева одержали всего одну победу, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. «Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара».
Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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