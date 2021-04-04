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Тедеско объяснил замену Жиго в матче с «Ростовом»

Чемпионат.com
16 минут назад
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил замену Самуэля Жиго в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2), а также прокомментировал другие кадровые вопросы красно-белых.
Тедеско объяснил замену Жиго в матче с «Ростовом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Чувствует Жиго себя хорошо. Мы его заменили, потому что мне порекомендовали это сделать наши доктора. У него был удар в голову, с такими вещами нельзя шутить. При мышечных проблемах можно как-то потянуть время, а когда дело доходит до головы — так делать нельзя.
По Кралу решение приняли перед самым матчем. До последнего старались сделать все, чтобы он вышел сегодня на поле, но не удалось. Что касается Зобнина и Мозеса, если бы они не смогли сегодня сыграть, в центре мог появиться Хендрикс, а справа Ещенко, например», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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