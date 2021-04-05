Шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине» растут

Клуб из Флоренции рискует остаться без двух ведущих игроков атаки.

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images Matteo Ciambelli/Getty Images

Пока Александр Кокорин залечивает травму и готовится к работе под руководством нового главного тренера Джузеппе Якини, его шансы заиграть в «Фиорентине» растут. Судя по новостям с трансферного рынка, все конкуренты российского нападающего за место в основе – Душан Влахович Франк Рибери и Кристиан Куаме – могут покинуть команду в летнее межсезонье. На одного высокий спрос, другой сам хочет уйти, а третий просто не нужен клубу из Флоренции. Конечно, ушедших непременно заменят новички, но вполне возможно, что это будут приобретения в эконом-режиме и на роль сменщиков одного из самых высокооплачиваемых игроков «фиалок» Кокорина. Экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса едва ли позволит «Фиорентине» совершать крупные, дорогие покупки.

21-летний Влахович – лучший бомбардир «фиалок» в нынешнем сезоне. Он забил 13 голов во всех турнирах. Возраст, игра и результативность нападающего сборной Сербии, который, кстати, огорчил и Россию в ноябре прошлого года, делают его лакомым кусочком на рынке. В воскресенье сайт Calciomercato.com сообщил о том, что Влахович является приоритетной целью «Милана», кроме того, молодого снайпера хотел бы видеть в «Атлетико» Диего Симеоне. Контракт Душана с клубом из Флоренции действует ещё два года, а Transfermarkt оценивает серба в 25 млн евро. Согласно источнику, руководство «Фиорентины» хотело бы продлить договор с Влаховичем, увеличив его зарплату с 400 тыс. евро в год до 1,2 млн. Однако если поступит предложение в размере 40 млн евро, Душана, скорее всего, отпустят.

Забавно, что серб по-прежнему зарабатывает меньше Рибери, Кокорина и даже Куаме. Клуб явно затянул с предложением нового контракта талантливому игроку. Ранее в качестве претендентов на Влаховича назывались «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», дортмундская «Боруссия» и «Рома». Сам нападающий с теплотой вспоминает нынешнего главного тренера «Милана» Стефано Пиоли , под руководством которого начинал в «Фиорентине». «Он был для нас, игроков, как отец», – говорит Душан.

Франк Рибери переезжал во Флоренцию летом 2019-го в статусе звезды мирового уровня. Бывшего игрока «Баварии» встречали по-королевски, ждали, что даже в солидном по футбольным меркам возрасте он будет делать разницу в Серии А. Действительно, француз и в 37 лет достаточно хорош: он, в частности, лидер команды по обводкам в чемпионате Италии – 7,0 в среднем за 90 минут игры (3,9 успешных). Тем не менее его результативность не впечатляет. В 44 матчах за «Фиорентину» Рибери забил всего пять голов и отдал девять голевых передач. Кажется, и сам он не чувствует себя счастливым, решая приземлённые задачи. Вдобавок в 2020-м его дом в Италии ограбили.

По данным Bild, Франк, чей контракт с «фиалками» истекает летом, намерен уйти на правах свободного агента. В услугах опытного француза заинтересованы несколько клубов немецкой Бундеслиги. Рибери был бы рад вернуться в Германию. Ещё у него есть предложение от «Монцы» Сильвио Берлускони , выступающей в Серии В.

Наконец, на другого центрфорварда «Фиорентины» Куаме уже практически махнули рукой, хотя трансфер ивуарийца в сентябре 2020-го за 11 млн евро вошёл в топ-12 самых дорогих в истории клуба из Флоренции. В нынешнем сезоне Кристиан забил лишь два гола в 28 матчах за «фиалок»: один в Серии А и один в Кубке Италии. Что самое удивительное, оба раза поразил ворота мощного «Интера»! В феврале-марте Куаме пропустил несколько туров из-за повреждения бедра, а потом выходил на замены в самой концовке то на десять минут, то на минуту. Если бы Кокорин не получил травму, ивуариец, возможно, крепко прилип бы к скамейке запасных.

Куаме, по всей видимости, активно предлагают многим клубам, включая российские. Так, в январе журналист Firenzeviola.it Пьетро Лаццерини написал, что Кристиана может выкупить за 15 млн евро «Локомотив» . Потом появилась информация о повышенном внимании к ивуарийцу со стороны «Зенита» и «Айнтрахта». Похоже на вброс, тем не менее очевидно, что в «Фиорентине» уже пожалели о потраченных на Куаме деньгах.

А что же происходит с самим Кокориным? Напомним, последний матч за «Фиорентину» Александр провёл более месяца назад – 3 марта с «Ромой». Тогда он вышел на замену на 40 минут и поучаствовал в голевой атаке «фиалок» передачей на Рибери. В той встрече российский нападающий усугубил травму бедра. Сейчас Кокорин продолжает восстановление, работая под руководством физиотерапевта. Он пропустит ближайший матч Серии А (11 апреля) с «Аталантой» Алексея Миранчука , а вот в следующей игре с «Сассуоло» (17 апреля), скорее всего, сможет помочь «Фиорентине». Пока у команды из Флоренции есть связка Рибери – Влахович, экс-спартаковец будет игроком замены, но в следующем сезоне ситуация может измениться в пользу Александра. Главное для него – перестать получать травмы.