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«Милан» назвали лидером в борьбе за Кварацхелию. Его агент в ближайшие дни прибудет в Италию

Sport24
3 часа назад
«Милан» начал предпринимать активные шаги по трансферу левого атакующего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
«Милан» назвали лидером в борьбе за Кварацхелию
Фото: instagram.com/kvara7instagram.com/kvara7
Как сообщает Tuttomercatoweb, миланцы опережают в борьбе за 20-летнего игрока «Ювентус», «Наполи» и дортмундскую «Боруссию». Источник утверждает, что россонери находятся в постоянном контакте с агентом грузина, который в ближайшее время прибудет в Италию для обсуждения возможной сделки.
Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Бавария».
Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Рустави» летом 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за казанцев 21 матч, отметившись четырьмя голами и восемью результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Футбол,
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