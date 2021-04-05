«Милан» назвали лидером в борьбе за Кварацхелию

Как сообщает Tuttomercatoweb, миланцы опережают в борьбе за 20-летнего игрока «Ювентус», «Наполи» и дортмундскую «Боруссию». Источник утверждает, что россонери находятся в постоянном контакте с агентом грузина, который в ближайшее время прибудет в Италию для обсуждения возможной сделки.