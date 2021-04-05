Магнуссон выбыл из-за травмы до конца сезона

Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба становился обладателем Суперкубка России (2018). В нынешнем сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол за ЦСКА во всех турнирах. В последний раз Магнуссон получал травму в августе 2020 года, восстановление заняло пять дней, в результате чего он пропустил один матч.