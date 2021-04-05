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Футболист ЦСКА Магнуссон выбыл из-за травмы до конца сезона

ТАССиещё 8
2 часа назад
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон из-за повреждения пропустит оставшуюся часть сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом спортсмен написал в Instagram.
Магнуссон выбыл из-за травмы до конца сезона
Фото: ТАССТАСС
Ранее стало известно, что исландец перенесет операцию в связи с травмой, полученной во встрече 24-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:1). Магнуссон вышел в стартовом составе армейцев и покинул поле на носилках на 70-й минуте матча. Его заменил Вадим Карпов.
"В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее. Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Я уверен, что наша команда способна на большее, вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами", - написал Магнуссон.
Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба становился обладателем Суперкубка России (2018). В нынешнем сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол за ЦСКА во всех турнирах. В последний раз Магнуссон получал травму в августе 2020 года, восстановление заняло пять дней, в результате чего он пропустил один матч.
ЦСКА набрал 43 очка в 24 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи 12 апреля примут волгоградский "Ротор", а 8 апреля в гостях встретятся с тульским "Арсеналом" в четвертьфинале Бетсити - Кубка России.
Футбол,Хердур Магнуссон,Вадим Карпов,ЦСКА,
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