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«Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Милана» Чалханоглу

Sport24иещё 3
2 часа назад
«Милан» не может договориться о продлении контракта с полузащитником команды Хаканом Чалханоглу, и «Ювентус» рассматривает возможность подписать футболиста летом на правах свободного агента. Такой информацией поделилась Sky Sport Italia.
Чалханоглу может перейти в «Ювентус»
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что россонери предлагают хавбеку сборной Турции 4 млн евро за сезон, тогда как игрок хочет получать 5 без учета бонусов. Также за ситуацией следят лондонские «Арсенал» и «Челси».
В текущем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.
Футбол,Хакан Чалханоглу,
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