Манджукич покинет "Милан"

По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение не продлевать с форвардом контракт, который истекает в летнее трансферное окно.

34-летний Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента. За миланцев он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее хорват выступал за такие известные клубы, как "Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико" и "Ювентус".