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Манджукич покинет "Милан"

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад
Манджукич покинет "Милан"
Фото: Soccer NewsSoccer News
Фото: инстаграм Марио Манджукича
Хорватский нападающий Марио Манджукич покинет "Милан" по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство итальянского клуба приняло решение не продлевать с форвардом контракт, который истекает в летнее трансферное окно.
34-летний Манджукич перешел в "Милан" в январе 2021 года на правах свободного агента. За миланцев он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Ранее хорват выступал за такие известные клубы, как "Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико" и "Ювентус".
Футбол,Марио Манджукич,
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