Жиго диагностировали сотрясение мозга

В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом "Ростова" Понтусом Альмквистом.

Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.