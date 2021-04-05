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Футболисту "Спартака" Жиго диагностировали сотрясение мозга

ТАСС
4 часа назад
Защитнику футбольного клуба "Спартак" Самюэлю Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Жиго диагностировали сотрясение мозга
Фото: ТАССТАСС
Сроки восстановления футболиста не приводятся.
В воскресенье француз вышел в стартовом составе на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" и был заменен на 80-й минуте после столкновения с футболистом "Ростова" Понтусом Альмквистом.
Ближайший матч "Спартак" проведет 11 апреля в гостях против "Локомотива". В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 47 очков. "Локомотив" с 43 очками находится на третьей строчке.
Жиго 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Футбол,Локомотив,Спартак,
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