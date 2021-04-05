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Гол Караваева помог «Зениту» обыграть «Химки» в 24-м туре РПЛ

RT на русском
1 час назад
Петербургский «Зенит» на своём поле одолел подмосковные «Химки» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Караваева помог «Зениту» обыграть «Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.
В компенсированное время к первому тайму забил Вячеслав Караваев (45+2'), а в конце игры отличился Андрей Мостовой (90+2').
«Зенит» набрал 51 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (35) находятся на девятой позиции.
Футбол,Андрей Мостовой,Вячеслав Караваев,Зенит,
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