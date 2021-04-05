Все хозяева Евро готовы проводить матчи со зрителями

По информации газеты, некоторые города из-за местных санитарных ограничений пока могут гарантировать квоту лишь в 10% от вместимости арены, но УЕФА не удовлетворяет эта цифра.
Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.