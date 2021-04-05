Все хозяева Евро готовы проводить матчи со зрителями

Фото: Reuters Reuters

Издание отмечает, что организаторы чемпионата должны были до 7 апреля уведомить об этом УЕФА, в противном случае они рисковали потерять право на проведение игр турнира. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что не допустит проведения матчей чемпионата Европы при пустых трибунах.

По информации газеты, некоторые города из-за местных санитарных ограничений пока могут гарантировать квоту лишь в 10% от вместимости арены, но УЕФА не удовлетворяет эта цифра.

Предполагается, что вопрос о допуске болельщиков на игры будет решен 20 апреля на конгрессе УЕФА.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.