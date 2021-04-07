«Ливерпуль» оказался на грани вылета из ЛЧ

"Реал" - "Ливерпуль" - 3:1 Результаты жеребьевки четвертьфинальных пар нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказались без преувеличения шикарными, и каждое противостояние вызывает огромный интерес. Особенно это касается очередной встречи мадридского "Реала" с "Ливерпулем".

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За всю историю главного клубного турнира Европы (в том числе и старого формата) команды провели шесть очных встреч, но ни разу эти матчи не приводили к перемирию: трижды побеждали "сливочные", трижды - "красные". В контексте нового противостояния особняком стоял последний матч "Реала" с "Ливерпулем", который состоялся в мае 2018 года. Тогда в Киеве подопечные Зинедина Зидана встретились с бандой Юргена Клоппа в финале Лиги чемпионов, и завершился тот матч победой "сливочных" со счетом 3:1 с эффектным дублем Гарета Бэйла и судьбоносными ошибками Лориса Кариуса. Запомнилась игра и в какой-то степени скандальным эпизодом, когда в середине первого тайма Серхио Рамос сыграл грязно и даже подло против Мохамеда Салаха , борцовским приемом вывихнув плечо лидеру "Ливерпуля".

В итоге египтянин был вынужден покинуть поле, а впоследствии едва не пропустил из-за травмы чемпионат мира в России. Впрочем, Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда приехала в Мадрид не за местью. Действительно, какой-либо мести, как минимум, по отношению к Рамосу не было и даже не могло быть. Хотя бы потому, что капитан "Реала" продолжает восстановление после травмы внутренней части икроножных мышц левой ноги, из-за которой испанец "пролетит" и мимо всего противостояния с "Ливерпулем", и мимо сверхважного "Эль Класико" с "Барселоной". Пропустил первый матч с "красными" и другой основной центральный защитник "сливочных" Рафаэль Варан - у француза накануне выявили коронавирус.

Несмотря на кадровые трудности, "Реал" у себя дома с первых минут действовал именно по-хозяйски: команда Зидана полностью контролировала ход встречи и не давала свободы сопернику, к чему "Ливерпуль" оказался не готов. Оказались не готовы "красные" и к атакующим действиям "сливочных". Один из таких выпадов в середине первого тайма подопечные Клоппа пропустили. Тони Кроос из глубины поля выполнил заброс на быстрого Винисиуса, который убежал от защитников и пробил точно в дальний угол ворот мимо Алисона. Через некоторое время хозяева поля удвоили свое преимущество. Вновь Кросс выполнил дальний заброс, с которым не справился Трент Александр-Арнольд, сделавший голевую скидку на Марко Асенсию.

Испанец вышел один на один с вратарем и свой момент реализовал. Юрген Клопп после второго гола внес коррективы, первым делом выпустив на поле Тьяго Алькантару - эксперимент тренера "Ливерпуля" с Наби Кейта в центре поля оказался неудачным. Действительно, в последних матчах большинство атак "красных" проходило именно через Тьяго, а его отсутствие на поле в итоге выключило из игры сразу всю тройку нападения англичан Мане - Жота - Салах. Во втором тайме ливерпульская атака все же заиграла и довольно оперативно сократила отставание в счете. На этот раз уже "Реал" провалился в центре поля, вследствие чего Жоржиньо Вейналдум протащил мяч к штрафной, отпасовал на Жоту, а тот в попытке пробить в итоге сделал передачу на Салаха.

Египтянин с близкого расстояния отправил снаряд точно под перекладину. Чуть позднее Жота вновь едва не выступил в качестве ассистента: португалец на скорости ворвался в чужую штрафную площадь, обыгрался с Робертсоном и покатил во вратарскую, куда набегал Мане, но Ферлан Менди опередил сенегальца. "Реал" гостей за такую расточительность соперника наказал, напомнив "красным" про всем известную истину. После опасной контратаки Лука Модрич нашел в штрафной "Ливерпуля" Винисиуса, который пробил в противоход Алисону и вновь удвоил преимущество своей команды. В последние десять минут "Ливерпуль" предпринял попытку создать навал на владения Тибо Куртуа, но в обороне "Реал" выступил уверенно и дисциплинированно.

3:1 - подопечные Зидана одержали важную победу и сделали серьезный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. Для "Ливерпуля" же еще ничего не потеряно, а уж гол в гостях дает команде Клоппа неплохие шансы на камбэк. "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Дортмунд) - 2:1 Еще одну прекрасную в плане вывески четвертьфинальную пару составили мчащийся к очередному золоту АПЛ "Манчестер Сити" и дортмундская "Боруссия". Для черно-желтых это испытание уже сейчас можно назвать главным в сезоне, в котором команда рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий год.

Дела "шмелей" в Бундеслиге складываются неудачно, и для попадания в число лучших клубов Европы в сезоне-2021/22 им необходимо либо зацепиться за место в топ-4 своего чемпионата, либо выиграть текущий розыгрыш ЛЧ. Что из этого для дортмундцев проще или сложнее - с уверенностью сказать невозможно. Особенно незавидной в данной ситуации является участь Эдина Терзича, который после увольнения Люсьена Фавра разгребает результаты работы швейцарского тренера.

Что касается "Сити", то "горожане" реально претендуют на то, чтобы срубить куш и победить во всех турнирах текущего сезона. Золото АПЛ почти в кармане, в одном шаге находится Кубок английской лиги, провал в Кубке Англии также маловероятен, и только с Лигой чемпионов вопрос остается по-настоящему открытым. Победами в национальных первенствах "Ман Сити" уже никого не удивит, и именно триумфа в главном турнире Европе ждут от команды ее болельщики и владельцы. Как раз для этого и был приглашен Хосеп Гвардиола, который в июле этого года отметит свое пятилетие пребывания в Манчестере.

Фигура испанского тренера в нынешнем противостоянии с Дортмундом особенно примечательна, ведь Гвардиола до прихода в "Сити" отдал три года мюнхенской "Баварии" - матчи с "Боруссией" для него крайне принципиальны. Возглавляя "Баварию", он провел 11 встреч с дортмундским клубом, добыв семь побед при одной ничьей и трех поражениях. То, что для Гвардиолы новое противостояние со "шмелями" имеет особое значение, тренер признал сам, умудрившись в своем заявлении похвалить и одновременно съязвить в адрес соперника, который "платит много денег агентам, чтобы иметь в команде игроков высокого уровня".

Говоря о мастеровитых футболистах "Боруссии", стоит отметить прежде всего Джейдона Санчо. Молодой английский талант является выпускником школы "Ман Сити", и сейчас за него борются многие топ-клубы Европы, которые готовят сотню-другую миллионов евро на его трансфер. Однако в Манчестер Санчо не поехал из-за травмы, полученной еще в начале марта. Зато сыграл против "горожан" другая звезда "Боруссии" - Эрлинг Холанд, который также является главной целью на трансферном рынке у многих ведущих клубов континента.

Именно через норвежца, а также Марко Ройса проходили все атаки "Боруссии", которых в первом тайме хоть было и немного, но все они так или иначе были опасными и интересными. Один из таких подходов завершился опасным выстрелом Джуда Беллингхэма, который, получив в чужой штрафной мяч от Холанда, раскачал Кайла Уолкера и заставил Эдерсона отметиться сейвом. Но разница в классе - в том числе исполнительском - у соперников не могла не сказаться.

Эмре Джан в середине тайма допустил грубейшую ошибки, буквально подарив мяч игрокам "Сити", которые убежали в молниеносную контратаку и завершили ее голом: Де Брёйне прошел по центру до штрафной, отдал налево на Филипа Фодена , который прострелил на дальнюю штангу на Рияда Мареза. Алжирец бить не стал и отпасовал назад на Де Брёйне, который с считаных метров не промазал по пустым воротам.

Все тот же Эмре Джан едва не "привез" пенальти в собственные ворота: в своей штрафной хавбек "Боруссии" в попытке выбить мяч задел Родриго, который в результате касания сразу же упал и стал корчиться от боли. Его актерские навыки главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии оценил и указал на "точку", заодно вручив Джану желтую карточку.

Впрочем, ассистенты Хацегана на VAR предложили ему пересмотреть видеоповтор момента, что рефери и сделал, впоследствии отменив пенальти. Не засчитал судья и гол Беллингхэма, который отобрал мяч у вышедшего за пределы штрафной площади Эдерсона и отправил его в пустые ворота. Хацеган посчитал, что хавбек "Боруссии" сыграл в отборе с нарушением правил, и в итоге вместо гола Беллингхэм на свой счет записал "горчичник".

Решение рефери вызвало серьезные споры и еще будет обсуждаться не один день уж точно. Во втором тайме "Сити" играл намного вальяжнее, будто счет не 1:0, а минимум 5:0. "Горожане" спокойно перекатывали мяч, регулярно пропуская опасные контрвыпады гостей, которые были очень близки к тому, чтобы распечатать владения Эдерсона. И этого под занавес встречи Дортмунд все-таки добился: Холанд получил пас из глубины и в касание отыграл на Ройса, который вышел один на один с вратарем "Манчестер Сити" и счет сравнял. Правда, ненадолго.