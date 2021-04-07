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"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА

Soccer News
1 час назад
"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Беневенто" Адольфо Гайчу, который принадлежат ЦСКА, сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА
Фото: InstagramInstagram
По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус".
Напомним, что "Беневенто" имеет право продлить аренду Гайча до лета 2022 года, а затем выкупить его за 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Беневенто" шесть матчей и забил два гола. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.
Футбол,Адольфо Гайч,ЦСКА,
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