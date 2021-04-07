"Милан" и "Интер" ведут борьбу за форварда ЦСКА

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Беневенто" Адольфо Гайчу
, который принадлежат ЦСКА
, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус".
Напомним, что "Беневенто" имеет право продлить аренду Гайча до лета 2022 года, а затем выкупить его за 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Беневенто" шесть матчей и забил два гола. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2025 года.